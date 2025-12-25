Intervista di Natale al vescovo Corazza | Il pianeta adolescenza è la priorità Accorpamenti delle diocesi? Serve fare comunità
A Natale è naturale fermarsi a fare il punto. Con questo spirito il vescovo di Forlì-Bertinoro, Livio Corazza, ripercorre per ForlìToday il 2025 appena concluso e guarda alle sfide che attendono la diocesi nel nuovo anno. Dalle tante energie spesso silenziose delle parrocchie ai pellegrinaggi del. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Intervista di Natale al vescovo Corazza: Il pianeta adolescenza è la priorità. Accorpamenti delle diocesi? Serve fare comunità.
