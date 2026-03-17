Il tramonto dell’era del petrolio | la nuova geopolitica delle risorse

Il 17 marzo 2026 segna un cambiamento nella geopolitica delle risorse con la transizione dai petrolio a materiali come litio, rame, cobalto e terre rare. Per decenni, l’economia mondiale si è basata sugli idrocarburi, ma ora la ricchezza si valuta attraverso queste materie prime. La nuova mappa delle risorse definisce le priorità e i rapporti tra i paesi.

Roma, 17 marzo 2026 – Per decenni, l'economia globale è stata dettata dai flussi di idrocarburi. Tuttavia, il 2026 segna il consolidamento di un nuovo paradigma: la ricchezza delle nazioni non si misura più in barili di greggio, ma in tonnellate di litio, rame, cobalto e terre rare. La transizione energetica ha spostato il baricentro del potere verso paesi come Cile, Indonesia e Repubblica Democratica del Congo. Questo fenomeno, definito “Mineral-Nationism”, vede gli stati produttori non più come semplici fornitori, ma come decisori politici che impongono condizioni rigorose alle superpotenze tecnologiche. La fine dell'esportazione grezza.... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il tramonto dell’era del petrolio: la nuova geopolitica delle risorse Articoli correlati L’era del petrolio non è finita: l’oro nero continuerà a plasmare la geopoliticadi Andrea De Tommasi, Redazione sito ASviS – Alleanza Italiana per lo sviluppo sostenibile, pubblicato il 13 gennaio 2025 Una volta, parlando con... Geopolitica delle Terre Rare: perché il controllo delle risorse decide il potere globaleNel XXI secolo il potere non si misura più soltanto in chilometri quadrati o arsenali militari, ma nella capacità di controllare le materie prime... Contenuti utili per approfondire Il tramonto dell'era del petrolio la... Discussioni sull' argomento La fine dell’era del gas russo verso l’Occidente; Russia rinasce con il petrolio: l’escalation in Medio Oriente e la chiusura dello Stretto di Hormuz ridanno a Mosca il trono dell’energia globale; La fine dell’era del gas dalla Russia; Il rischio Suez per Trump: petrolio alle stelle e il tramonto dell’Egemonia Americana. Un tramonto “elegante” particolarmente bello…dove sole e mare si fondono,come se fossero tutt’uno Una serata magica dove volano i pensieri,mentre il cielo,intessuto con i colori della speranza è un mare di pace Buona serata x.com Monte Redentore dopo il tramonto , Castelluccio di Norcia - facebook.com facebook