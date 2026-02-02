A San Luca cerimonia di insediamento del consiglio comunale dei ragazzi

Questa mattina a San Luca si è tenuta la cerimonia di insediamento del consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze. I giovani sono entrati ufficialmente nel loro ruolo, pronti a partecipare alla vita amministrativa del paese. La sala consiliare era piena di familiari, insegnanti e cittadini curiosi di vedere i nuovi rappresentanti in azione. La cerimonia si è svolta in modo semplice, ma con grande partecipazione, sottolineando l’importanza di coinvolgere i più giovani nelle scelte della comunità.

Partecipazione, dialogo e attenzione al territorio al centro della prima seduta ufficiale. Il neo eletto sindaco ha subito illustrato il programma del suo mandato Alla seduta hanno preso parte la commissione straordinaria, la dirigente scolastica professoressa Festa, numerosi docenti, il parroco don Gianluca Longo, il presidente della Fondazione Alvaro Franco Arcidiaco e, per Civitas Solis, Pasqualina Caruso. Presenti anche alcune classi della scuola primaria e secondaria, insieme ai genitori degli studenti coinvolti. I lavori sono stati seguiti e verbalizzati dal segretario comunale, Spanò. Nel corso dell’incontro, il sindaco neo eletto dei ragazzi, Vincenzo Alessandro Giorgi, ha illustrato il programma e le linee guida del mandato, evidenziando l’importanza di un dialogo costante e costruttivo con l’amministrazione comunale.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

