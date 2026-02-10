Calenda | Salvini e Vannacci in maggioranza come farà il governo a tenere una linea di politica estera?

Il ministro Calenda mette in discussione la stabilità dell’attuale governo. Secondo lui, il fatto che Salvini e Vannacci siano in maggioranza non basta a garantire una linea chiara sulla politica estera. La fiducia sul decreto Ucraina, infatti, secondo Calenda, evidenzia le grandi difficoltà che il governo sta attraversando. La situazione resta tesa, e ora si aspetta di capire come il governo riuscirà a mantenere l’unità sui temi più delicati.

“Il ricorso alla fiducia sul decreto Ucraina dimostra che è un governo che sta in gravissime difficoltà”. Lo afferma il leader di Azione, Carlo Calenda, parlando con i cronisti fuori Montecitorio. Interpellato sulle dinamiche interne alla maggioranza dopo la fondazione del partito di Roberto Vannacci, Calenda osserva: “Io mi occupo dei miei, perché sono già faticosi. Credo che alla fine lo riprenderanno in maggioranza o serenamente quando ci saranno le elezioni. Il problema vero non è questo, ma come si fa a tenere una linea di politica estera con dentro Vannacci e Salvini. E come si fa – prosegue – a tenere una linea di politica estera con dentro Avs e Movimento 5 stelle che votano le stesse cose di Vannacci e Salvini. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

