La divisione cronica dell’opposizione sulla politica estera fa vincere facile Meloni

L’opposizione si divide da tempo sulla politica estera, facilitando così le mosse del governo. Per il cosiddetto campo largo, le regole della politica internazionale non sembrano essere sufficienti, come ha affermato Antonio Tajani, che ha sottolineato la necessità di analisi più approfondite, anche di natura psicanalitica. La scena politica italiana si muove tra divisioni interne e interventi sul piano esterno.

Per il cosiddetto campo largo le regole della politica bastano fino a un certo punto, come diceva Antonio Tajani sul diritto internazionale: serve la psicanalisi. La politica imporrebbe di sfidare il governo con una posizione unica; il campo largo invece, ogni volta, chiama il governo in Aula, dove la maggioranza si presenta con una mozione unitaria e l'opposizione con quattro. Al voto perderebbe comunque, ovvio, ma farebbe una figura migliore. Che eviterebbe l'eterna ritorsione polemica: «Se foste al governo, sulla politica estera cadreste ogni cinque minuti». Agli italiani, che peraltro seguono con noia il dibattito politico, si restituisce una permanente immagine di litigiosità.