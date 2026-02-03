Marcello Pera Fdi s’improvvisa reporter e intervista i giornalisti | Al referendum giusto votare sì

Durante una visita a un evento politico, Marcello Pera di Fratelli d’Italia ha deciso di prendere in mano il microfono e intervistare alcuni giornalisti presenti. Con tono deciso, ha detto che al referendum bisogna votare sì, perché quell’orientamento è legato all’articolo 111 della Costituzione, modificato nel 1999, che impone la separazione delle carriere. Pera ha insistito sul fatto che si tratta di un obbligo, non di una scelta, e ha sottolineato come questa riforma sia fondamentale per il sistema. La sua uscita ha attirato l’atten

“Questo è un sì obbligato dato l’articolo 111 della Costituzione che fu riformato nel 1999. La separazione delle Carriere è obbligata da quell’articolo”. A parlare è Marcello Pera, presidente del Senato dal 2001 al 2006, attualmente senatore di Fratelli d’Italia che oggi ha organizzato una conferenza stampa per spiegare le ragioni del Sì al prossimo referendum sulla separazione delle carriere e riforma del Consiglio Superiore della Magistratura. Per farlo più che rispondere alle obiezioni, Pera insiste sul “giudice terzo”. Al punto da prendere, gentilmente, il microfono de ilfattoquotidiano.it e porre lui domande a una collega giornalista presente nella sala stampa del Senato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Marcello Pera (Fdi) s’improvvisa reporter e intervista i giornalisti: “Al referendum giusto votare sì” Approfondimenti su Marcello Pera Referendum, FdI organizza un incontro pubblico. Carlo Ciccioli: «Votare 'sì' per una giustizia davvero giusta» Sabato 24 gennaio alle 17:30, presso la sede di Fratelli d’Italia in via Gramsci 47 a Jesi, si svolgerà un incontro pubblico dedicato al referendum sulla riforma della giustizia. Referendum: Pera e C. Salvi domani al Senato per 'Le ragioni del sì' Domani mattina, al Senato, Marcello Pera e Cesare Salvi terranno un convegno sulla giustizia. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Marcello Pera Argomenti discussi: L'ideologia non inquini il nostro San Francesco | Libero Quotidiano.it. Marcello Pera: La Russa dovrebbe parlare di meno, da lui sgrammaticature istituzionaliLa Russa? Dovrebbe parlare di meno: compie sgrammaticature istituzionali. Mattarella? Anche il capo dello Stato dovrebbe esternare con maggiore parsimonia: esercita un potere non definito dalla ... huffingtonpost.it Questa sera, nella biblioteca del Senato della Repubblica, ho avuto la bella ed edificante occasione di assistere ad un dibattito elevatissimo, con relatori di eccezionale preparazione, i quali, per iniziativa del Presidente e senatore Marcello Pera che ha porto il - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.