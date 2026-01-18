Referendum sulla Giustizia Anche Marcucci nel fronte del ’sì’ L’ex senatore scende in campo

Il referendum sulla giustizia si avvicina e l’ex senatore Andrea Marcucci annuncia il suo sostegno al fronte del 'sì'. Il Partito liberal democratico sottolinea che si tratta di un voto volto a tutelare libertà e civiltà, indipendentemente da schieramenti politici. Le consultazioni si terranno il 22 e 23 marzo, offrendo ai cittadini l’opportunità di esprimersi su temi fondamentali per il sistema giudiziario italiano.

"Non un voto di destra né di sinistra, ma un voto per la libertà e la civiltà". È questo, in estrema sintesi, l'appello lanciato dal Partito liberal democratico – e in particolare dall'ex senatore Andrea Marcucci – in vista del referendum del prossimo 22 e 23 marzo. L'occasione è stata la presentazione lucchese del comitato 'Giustizia sì', il terzo – e unico prettamente partitico - che annuisce alla separazione delle carriere tra pubblico ministero e giudice, fulcro centrale della riforma Nordio. A portare i saluti in sala Tobino venerdì sera anche gli altri due, e in particolare il comitato per il sì delle camere penali 'capitanato' dall'avvocato Marco Treggi e il comitato 'SìSepara' con la portavoce Lodovica Giorgi e – in prima fila - il capo di gabinetto del sindaco Beniamino Placido a fare le veci di Mario Pardini.

