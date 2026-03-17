Il rocambolesco rigore assegnato al Real | il VAR stravolge la decisione iniziale di arbitro e assistente
Durante la partita tra Manchester City e Real Madrid, il VAR è intervenuto per rivedere la decisione dell'arbitro e dell'assistente. La revisione ha annullato il fuorigioco segnalato su Vinicius, ha assegnato un calcio di rigore agli spagnoli e ha preso la decisione di espellere Bernardo Silva. Questi interventi hanno modificato il corso dell'incontro.
Il VAR cambia completamente l'iniziale decisione dell'arbitro di Manchester City-Real Madrid: annulla il fuorigioco fischiato a Vinicius, assegna calcio di rigore agli spagnoli e decide per l'espulsione di Bernardo Silva. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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