Il rocambolesco rigore assegnato al Real | il VAR stravolge la decisione iniziale di arbitro e assistente

Durante la partita tra Manchester City e Real Madrid, il VAR è intervenuto per rivedere la decisione dell'arbitro e dell'assistente. La revisione ha annullato il fuorigioco segnalato su Vinicius, ha assegnato un calcio di rigore agli spagnoli e ha preso la decisione di espellere Bernardo Silva. Questi interventi hanno modificato il corso dell'incontro.