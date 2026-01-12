Inter-Napoli Conte espulso | VERGOGNA! dopo il rigore assegnato dal VAR

Durante l’incontro tra Inter e Napoli, al 71° minuto, l’arbitro ha assegnato un rigore al Napoli dopo una verifica al VAR, suscitando reazioni intense. Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha manifestato il suo disappunto con un acceso sfogo, culminato con l’espulsione e grida di disapprovazione. La partita si è conclusa sul punteggio di 2-2, con tensioni evidenti tra le due squadre.

CONTE FUORI CONTROLLO A SAN SIRO. Al 71? di Inter-Napoli 2-2, Antonio Conte esplode dopo il rigore VAR per il pestone di Rrahmani su Mkhitaryan: "Vergogna! Vergognatevi tutti!" urla al quarto uomo. Calcia bottiglietta, scaglia pallone, espulso. Si nasconde tra i fotografi per continuare a dirigere. Squalifica 2 giornate in arrivo. Napoli pareggia con McTominay all'81'. Il big match Inter-Napoli passerà alla storia non per i gol di McTominay, ma per l'esplosione di rabbia di Antonio Conte al minuto 71. Un episodio che ha fatto il giro del mondo: urla, gesti violenti, espulsione e polemiche infinite.

