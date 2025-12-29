Torna la fiaccolata del Lussari | un rito di luce e speranza per salutare il nuovo anno

Torna la tradizionale fiaccolata del Lussari, un momento di condivisione e serenità per celebrare l’arrivo del nuovo anno. Con oltre 250 fiaccole accese, la processione crea un’atmosfera di calma e riflessione lungo la neve fresca, offrendo un’occasione per salutare il passato e accogliere il futuro con speranza. Un evento che unisce comunità e spiritualità in un contesto naturale suggestivo.

Duecentocinquanta fiaccole accese, una lunga scia luminosa che scende lungo la pista innevata e un silenzio carico di attesa. Anche quest’anno, come accade da 53 anni, la fiaccolata del Lussari tornerà a illuminare il primo giorno del 2026,. L’evento è in programma mercoledì 1 gennaio alle 18. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

