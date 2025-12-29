Torna la fiaccolata del Lussari | un rito di luce e speranza per salutare il nuovo anno
Torna la tradizionale fiaccolata del Lussari, un momento di condivisione e serenità per celebrare l’arrivo del nuovo anno. Con oltre 250 fiaccole accese, la processione crea un’atmosfera di calma e riflessione lungo la neve fresca, offrendo un’occasione per salutare il passato e accogliere il futuro con speranza. Un evento che unisce comunità e spiritualità in un contesto naturale suggestivo.
Duecentocinquanta fiaccole accese, una lunga scia luminosa che scende lungo la pista innevata e un silenzio carico di attesa. Anche quest’anno, come accade da 53 anni, la fiaccolata del Lussari tornerà a illuminare il primo giorno del 2026,. L’evento è in programma mercoledì 1 gennaio alle 18. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Leggi anche: Capodanno 2026 in piazza, le feste in Toscana. Ecco dove salutare l’anno nuovo
Leggi anche: La luce del Natale: Fatti per il Cielo porta su Padre Pio TV il messaggio di gioia, pace e speranza
La magica fiaccolata del Lussari illumina il primo gennaio: una tradizione lunga 53 anni - Il primo gennaio torna la fiaccolata del Lussari a Camporosso: 250 fiaccole, una tradizione lunga 53 anni. nordest24.it
Aspettando la Fiaccolata del 30 dicembre, torna la magica notte del Presepe Vivente a Santa Fiora, oggi, sabato 27 dicembre, a partire dalle ore 21, in via delle Mura. - facebook.com facebook
Torna la Fiaccolata della Vigilia di Natale: dal Castello di #Monteriggioni ad Abbadia a Isola, lungo la @VFToscana Via #Francigena al chiarore delle fiaccole. Un cammino emozionante che si conclude con la tradizionale messa e lo scambio degli auguri. ph. x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.