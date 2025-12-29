Torna la fiaccolata del Lussari | un rito di luce e speranza per salutare il nuovo anno

Torna la tradizionale fiaccolata del Lussari, un momento di condivisione e serenità per celebrare l’arrivo del nuovo anno. Con oltre 250 fiaccole accese, la processione crea un’atmosfera di calma e riflessione lungo la neve fresca, offrendo un’occasione per salutare il passato e accogliere il futuro con speranza. Un evento che unisce comunità e spiritualità in un contesto naturale suggestivo.

Aspettando la Fiaccolata del 30 dicembre, torna la magica notte del Presepe Vivente a Santa Fiora, oggi, sabato 27 dicembre, a partire dalle ore 21, in via delle Mura. - facebook.com facebook

Torna la Fiaccolata della Vigilia di Natale: dal Castello di #Monteriggioni ad Abbadia a Isola, lungo la @VFToscana Via #Francigena al chiarore delle fiaccole. Un cammino emozionante che si conclude con la tradizionale messa e lo scambio degli auguri. ph. x.com

