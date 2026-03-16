Dal Piccolo Bar al ristorante alla Stazione | un cammino lungo 80 anni che diventa Bottega storica

Un ristorante situato vicino alla stazione di Misano celebra quest’anno 80 anni di attività, aggiungendosi all’elenco delle botteghe storiche del Comune. La struttura, che in passato comprendeva anche un bar, ha mantenuto la sua presenza nel tempo, diventando un punto di riferimento nella zona. La sua lunga storia si inserisce nella tradizione locale, con un percorso che si è sviluppato tra il Piccolo Bar e il ristorante attuale.

Dal 1947 a oggi tre generazioni della famiglia Moroncelli hanno portato avanti l’attività nel locale di via della Repubblica Una nuova realtà si aggiunge all’albo delle botteghe storiche del Comune di Misano: si tratta del Ristorante alla Stazione, che quest’anno festeggia 80 anni di attività. Nata nel 1947 con il nome di Piccolo Bar per volontà dei coniugi Seconda Bologna e Guerrino Moroncelli, negli Anni 60 l’attività, che da sempre sorge su via della Repubblica con affaccio sulla banchina della stazione, assunse il nome di Bar della Stazione, per poi cambiare nuovamente denominazione nell’attuale Ristorante alla Stazione. Sul finire degli anni ‘60 entrarono nella conduzione del locale anche i figli Giancarlo e Sanzio. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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