Presadiretta riparte dalla giustizia con Nicola Gratteri e Antonio Di Pietro

Riccardo Iacona torna in onda questa sera con una nuova stagione di Presadiretta, dopo che Nicola Gratteri e Antonio Di Pietro hanno affrontato il tema della giustizia in un episodio precedente. La puntata si concentra sulle sfide della lotta alla criminalità organizzata e approfondisce le storie di chi si impegna quotidianamente per cambiare le cose. La trasmissione va in onda alle 20, pronto a svelare dettagli inediti e fatti concreti.

Riccardo Iacona riparte questa sera, domenica 15 febbraio, con un nuovo ciclo di puntate di Presadiretta, il programma di inchieste in onda dalle 20.30 su Rai 3. Anticipazioni e ospiti del 15 febbraio 2026. Il tema della giustizia in Presadiretta Open. Il nuovo appuntamento si apre con un viaggio tra procure, corti d’appello, tribunali per i minorenni e giudici di pace, da Alessandria a Gallarate, Roma e Milano. Presadiretta Open mostrerà uffici con carenze di personale amministrativo fino al 60%, strutture dove gli atti dei procedimenti si snodano per chilometri e chilometri, sedi con udienze fissate al 2032. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Presadiretta riparte dalla giustizia con Nicola Gratteri e Antonio Di Pietro PresaDiretta stasera su Rai 3: ospiti Gratteri e Antonio Di Pietro Stasera su Rai 3, Riccardo Iacona presenta una puntata di PresaDiretta che affronta temi caldi come i processi giudiziari controversi, le sfide ai diritti civili e le minacce ai giornalisti. Antonio Di Pietro contro Nicola Gratteri, "i suoi attacchi a chi vota SÌ al referendum sono una tecnica" Antonio Di Pietro critica Nicola Gratteri perché, secondo lui, le sue dichiarazioni contro chi vota SÌ al referendum sono solo una strategia per attirare attenzione. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: PresaDiretta, da stasera in tv la nuova edizione: anticipazioni e argomenti; La Giustizia in Italia e il tema dei diritti in Usa a Presa Diretta; PresaDiretta torna sul piccolo schermo: anticipazioni sugli argomenti del 15 febbraio 2026. PresaDiretta, da stasera in tv la nuova edizione: anticipazioni e argomentiLa nuova stagione di PresaDiretta riparte oggi, domenica 15 febbraio, alle 20.30 su Rai 3. Riccardo Iacona e il suo team raccontano un’Italia che fatica a garantire giustizia e un’America che si ... today.it PresaDiretta Open: la nuova stagione di Riccardo Iacona tra giustizia, libertà e i nemici dentroLa nuova stagione di PresaDiretta si apre domenica 15 febbraio alle 20.30 su Rai 3 con PresaDiretta Open, un viaggio approfondito tra procure, corti d’Appello, tribunali dei minori e giudici di pace, ... corrieredellumbria.it L’assalto a Nicola Gratteri per aver detto che per il Sì voteranno “indagati, imputati e massoneria deviata” Secondo lo stesso procuratore di Napoli “è l’anticipazione di quello che succederà con l’Alta Corte disciplinare”. Un riferimento, quello contenuto nella d facebook Dalla falsa intervista a Giovanni Falcone fino alle ultime dichiarazioni sul referendum. Ogni volta che si fa notare un errore al procuratore lui non ammette lo sbaglio, ma raddoppia. Le non scuse di Nicola Gratteri Di @lucianocapone x.com