Referendum sulla giustizia due esperti con idee opposte ci spiegano punto per punto perché votare sì oppure no

Il dibattito sul referendum sulla giustizia si infiamma con due esperti che spiegano le loro posizioni. Stefano Ceccanti sostiene che la riforma Nordio porterebbe benefici ai cittadini, mentre Tomaso Montanari la critica duramente, dicendo che favorisce chi detiene il potere. I due analizzano punto per punto cosa cambierebbe nella magistratura in caso di vittoria del sì o del no. La campagna si fa sempre più accesa, con opinioni nettamente opposte su un tema che riguarda tutti.

Questo articolo sul referendum sulla giustizia è pubblicato sul numero 8 di Vanity Fair in edicola fino al 17 febbraio 2026. LA RIFORMA NORDIO IN 7 PUNTI 1. Separazione delle carriere SÌ Il mestiere di chi giudica (giudice) non può che essere separato da chi accusa (pm), come in tutte le democrazie consolidate. In passato, sotto il fascismo, il processo partiva dalla presunzione di colpevolezza e quindi giudice e accusatore erano dalla stessa parte, mentre si prevedeva un avvocato come male minore. Con la presunzione di innocenza, il giudice deve essere separato da accusa e difesa per essere indipendente. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

