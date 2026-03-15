Il reboot di Buffy è stato ufficialmente cancellato e questa notizia è stata comunicata da Sarah Michelle Gellar, che ha commentato con tristezza la decisione. La serie originale aveva conquistato un pubblico di fan cresciuti con l’aspettativa di vedere un nuovo capitolo. La cancellazione segna la fine di un progetto molto atteso da una generazione intera che sperava di rivivere le avventure della cacciatrice di vampiri.

Lo attendeva un’intera generazione cresciuta sperando di poter, un giorno, dare la caccia a un vampiro. Lo aspettavano tutti coloro che hanno trascorso ore davanti al piccolo schermo in sua compagnia. Quello di Buffy – L’ammazzavampiri era il reboot più atteso del decennio, ma resterà un sogno inespresso, perché l’emittente Hulu ha scelto di abbandonare il progetto. Ad annunciarlo è l’attrice Sarah Michelle Gellar. La delusione di Sarah Michelle Gellar. “Sono molto triste nel doverlo dire, ma volevo che lo sapeste da me” così Sarah Michelle Gellar in un video pubblicato sul suo profilo Instagram. L’attrice condivide con i fan la notizia che “sfortunatamente, Hulu ha deciso di non andare avanti con il Buffy: New Sunnydale ”. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Il reboot di Buffy è stato cancellato. L’annuncio di Sarah Michelle Gellar: “Davvero triste”

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