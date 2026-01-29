Domani al Ridotto del teatro Comunale si terrà un convegno organizzato da Archliving in occasione del suo quindicesimo anniversario. L’evento inizia alle 14.30 e si concentrerà sul tema “L’essenziale e il superfluo”, coinvolgendo professionisti del settore tecnico e delle costruzioni.

In occasione del quindicesimo anniversario dalla sua fondazione, domani a partire dalle 14.30 al Ridotto del teatro Comunale, Archliving promuove il convegno ‘L’essenziale e il superfluo. Evoluzione e predizione dei paradigmi contemporanei nella cultura e nelle professioni’, un momento di riflessione collettiva dedicato ai temi che attraversano oggi il mondo delle professioni tecniche, della progettazione e della cultura del costruito. Nel corso dei suoi quindici anni di attività, Archliving ha sviluppato un percorso di trasformazione continua, sia sul piano organizzativo e manageriale, sia nell’approccio progettuale, in un contesto nazionale e internazionale sempre più complesso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’evento di Archliving. Tecnica e costruzioni, un convegno al Ridotto

Approfondimenti su Archliving Convegno

