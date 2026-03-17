Il procuratore Giuffredi ha dichiarato che nessuno riesce a migliorare i calciatori come fa l’allenatore Conte. Durante un’intervista a Radio Crc, ha anche affermato che l’Arsenal è interessato a Pio Esposito, ma il giocatore è molto legato all’Inter e rimarrà a Milano per i prossimi dieci anni.

Mario Giuffredi a Radio Crc: “Arsenal su Pio Esposito? È innamorato dell’Inter, sarà a Milano per i prossimi 10 anni. Di Lorenzo e Vergara possibile rientro dopo il Milan. Politano uno dei migliori in campo anche con il Torino: prende le critiche con sarcasmo. Bravo Conte a credere sempre in Matteo. Vergara al 90% sarebbe andato in Nazionale: al rientro troverà il suo spazio nel Napoli. Conte? Un grande allenatore: quello che incide di più nel migliorare i calciatori. Sul campo è il migliore a migliorare i giovani. Marianucci? Dirò a D’Aversa in faccia cosa penso”. Oggi su Crc, radio partner della Ssc Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” è intervenuto l’agente Mario Giuffredi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il procuratore Giuffredi: “I calciatori come li migliora Conte, non li migliora nessuno”

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