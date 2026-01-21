Napoli che attacco a Conte! L’agente Giuffredi | Non ha coraggio coi giovani li tiene in ostaggio! Poi l’annuncio sul rientro di Politano

L’agente di Matteo Politano, Mario Giuffredi, ha espresso dure critiche nei confronti di Antonio Conte, accusandolo di non avere coraggio con i giovani e di tenerli in ostaggio. Nel contesto delle recenti vicende del Napoli, Giuffredi ha anche annunciato il rientro di Politano, sottolineando la volontà di valorizzare il suo assistito e di affrontare con chiarezza le questioni relative alla gestione tecnica della squadra.

Vergara, parla l'agente: "Senza infortuni non avrebbe giocato. Conte non ha coraggio nel mettere i giovani"L'agente di Vergara commenta le recenti prestazioni del suo assistito, sottolineando l'impegno e la crescita del giovane proveniente dal settore giovanile.

