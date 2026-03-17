Al tribunale del Riesame di Milano, Carmelo Cinturrino, poliziotto coinvolto nell’omicidio di Abderrahim Mansouri, ha dichiarato di non aver mai pianificato di uccidere. Cinturrino è sotto indagine per il fatto avvenuto a Rogoredo, che ha portato all’apertura di un procedimento penale. La sua difesa si concentra sulla negazione di una premeditazione nell’episodio.

Al tribunale del Riesame di Milano Carmelo Cinturrino, il poliziotto indagato per l’omicidio del 28enne Abderrahim Mansouri a Rogoredo, prova a difendersi davanti ai giudici negando di aver mai premeditato l’omicidio. A riportare le parole usate dall’uomo è stato il suo legale, Marco Bianucci, a margine dell’udienza convocata per discutere della richiesta di sostituire la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. Gli avvocati Marco Bianucci e Davide Giuseppe Giugno, legali di Carmelo Cinturrino, prima dell’inizio dell’udienza al Tribunale del Riesame. (Foto Stefano PortaLaPresse) “Non ho mai premeditato di uccidere Abderrahim Mansouri, ho avuto paura in una brutta zona di Milano”, avrebbe detto Cinturrino, che è stato destituito dopo essere stato fermato per omicidio. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Omicidio Rogoredo, Cinturrino: “Mai premeditato di uccidere Mansouri”

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