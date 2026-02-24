Il poliziotto Cinturrino arrestato per omicidio | Quando ho visto che Mansouri stava morendo ho perso la testa

Da fanpage.it 24 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Carmelo Cinturrino ha confessato di aver perso il controllo e di aver ucciso un giovane in un momento di forte tensione. La causa dell'episodio è stata la preoccupazione per le gravi ferite riportate dal 28enne, che stavano peggiorando rapidamente. Durante l'interrogatorio, l’agente ha spiegato di aver agito d'istinto dopo aver visto il ragazzo in fin di vita. L’episodio si è verificato in una zona affollata di Rogoredo, dove si trovavano numerosi testimoni.

Il poliziotto Carmelo Cinturrino, arrestato per omicidio volontario per aver ucciso un 28enne a Rogoredo, parla nell'ambito dell'interrogatorio davanti al gip nel carcere di San Vittore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Omicidio a Rogoredo, il poliziotto arrestato: “Ho messo la pistola vicino a Mansouri per paura delle conseguenze”Carmelo Cinturrino ha confessato di aver sparato a Mansouri dopo aver messo la pistola vicino a lui, spinto dalla paura delle ripercussioni.

Leggi anche: Geolier a Saviano: “A Sanremo 2024 stavo morendo, Emanuele è fragile. Per la musica ho perso amici e istruzione”

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Rogoredo, la procura: il poliziotto ha sparato al ragazzo che fuggiva; È stato arrestato il poliziotto che aveva ucciso un uomo a Rogoredo; Carmelo Cinturrino, chi è il poliziotto fermato per l’omicidio di Rogoredo: nome in codice Luca; Rogoredo, fermato il poliziotto che ha ucciso il pusher: Ha messo l’arma vicino alla vittima.

il poliziotto cinturrino arrestatoCosa rischia il poliziotto Cinturrino arrestato per l’omicidio volontario di Mansouri a RogoredoFanpage.it ha chiesto all'avvocato Paolo Di Fresco cosa rischia e quali le conseguenze per il poliziotto Cinturrino fermato con l'accusa di omicidio volontario ... fanpage.it

il poliziotto cinturrino arrestatoÈ stato arrestato il poliziotto che aveva ucciso un uomo a RogoredoLa polizia ha arrestato Carmelo Cinturrino, un agente di polizia che il 26 gennaio aveva ucciso il 28enne di origini marocchine Abderrahim Mansouri a Rogoredo, quartiere alla periferia sudest di Milan ... ilpost.it