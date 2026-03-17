Il piano della prefettura Vie di fuga dall’area e capienza massima Rivoluzione nel traffico

La prefettura ha predisposto un nuovo piano riguardante l’area di un evento, stabilendo vie di fuga, limiti di capienza e modalità di controllo degli accessi. Sono state definite le procedure di gestione del pubblico in situazioni di criticità, con l’obiettivo di garantire la sicurezza durante lo svolgimento dell’evento. Il piano include anche i perimetri di accesso e le misure da adottare in caso di emergenza.

I perimetri di accesso all’area dell’evento, le modalità di controllo degli ingressi e le procedure di gestione del pubblico in caso di criticità. Particolare attenzione è stata rivolta alla capienza massima ammessa e all’individuazione di vie di fuga adeguate. E’ pronto il piano per assicurare la sicurezza durante il mega evento che si svolgerà in piazza Trento e Trieste, manifestazione firmata da Radio 105. Il dispositivo è stato definito in tutti i dettagli durante un vertice in prefettura che si è svolto nella mattinata di ieri. Attorno al tavolo i componenti del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica (Cposp), comitato presieduta dal prefetto Massimo Marchesiello. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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