Capienza fuochi e vie di fuga | ecco su cosa verranno controllati i locali di Perugia

La Prefettura di Perugia ha convocato un incontro con il Comitato Provinciale per definire le misure di controllo su capienza, uscite di sicurezza e vie di fuga nei locali pubblici, in conformità con le recenti direttive ministeriali. Queste verifiche mirano a garantire la sicurezza e il rispetto delle normative per la tutela di clienti e operatori.

Si è tenuto oggi nel pomeriggio, presso la Prefettura di Perugia, un incontro del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocato dal Prefetto Francesco Zito per definire le misure operative di attuazione della direttiva ministeriale sui controlli nei locali pubblici, emanata.🔗 Leggi su Perugiatoday.itImmagine generica

In seguito alla tragedia di Crans-Montana, molte amministrazioni locali stanno adottando misure per prevenire incidenti legati ai fuochi liberi.

