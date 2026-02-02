Sequestrata discoteca | al suo interno il doppio delle persone della capienza massima

I carabinieri di Napoli hanno sequestrato una discoteca nel centro città. Dentro, c’erano il doppio delle persone rispetto alla capienza massima. I controlli sono continuati a lungo, mentre gli agenti hanno verificato che molti locali non rispettano le regole di sicurezza. Nessuno si aspettava di trovare così tanti clienti in un locale senza autorizzazioni adeguate. La discoteca è stata chiusa subito, e gli agenti stanno ancora approfondendo le verifiche.

Tempo di lettura: < 1 minuto Operazione movida nel centro di Napoli per i carabinieri del comando provinciale che continuano i controlli nei locali notturni. Pub, discoteche e locali che devono rispettare le regole sulla sicurezza per evitare tragedie. I carabinieri della compagnia Napoli Centro insieme agli agenti della polizia locale hanno controllato una discoteca dove c'erano 293 persone a fronte della capienza massima di 130. L'attività è stata sequestrata. Controlli anche nei locali di vicoletto Belledonne. Denunciati il titolare e una dipendente di un locale sorpresi a somministrare superalcolici a dei 14enni.

