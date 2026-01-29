Agnese Moro incontra l’ex Br Bonisoli per la mostra ’Da solo non basto’

Agnese Moro ha incontrato l’ex ufficiale delle Brigate Rosse, Bonisoli, durante la mostra “Da solo non basto” al Meeting di Rimini. La visita si è concentrata sulle domande che assillano i giovani di oggi: cosa spinge alcuni a scegliere il bene e altri a perdersi? Quanto influisce la società individualista sulle scelte dei ragazzi? La mostra, realizzata da Kayros, Portofranco e Piazza dei mestieri, sarà visitabile a febbraio all’UP sant’Alberto di Gerusalemme e sant’Artemide Zatti.

Quali domande muovono i giovani d'oggi? Cosa porta un giovane a scegliere la strada del bene oppure a perdersi? Quanto pesa sui ragazzi la società individualista in cui viviamo? Solo alcune delle numerose domande che sorgono a partire dalla visione della mostra 'Da solo non basto', realizzata a tre mani, per il Meeting di Rimini nell'anno 2023, dalle realtà Kayros, Portofranco e Piazza dei mestieri, che sarà ospitata dall'UP sant'Alberto di Gerusalemme e sant'Artemide Zatti, a febbraio. Domani alle 21 la mostra sarà presentata al teatro del Fiume di Boretto, con ingresso libero e tre ospiti speciali. Venerdì 30 gennaio, alle ore 21, Agnese Moro, Franco Bonisoli e don Nicolò Ceccolini intervengono alla presentazione della mostra "Da solo non basto" presso il teatro del fiume di Boretto.

