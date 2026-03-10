Volevamo sequestrare Andreotti e non Aldo Moro | la versione del fondatore delle Br al processo sul rapimento Gancia

Alberto Franceschini, uno dei fondatori delle Brigate Rosse, ha raccontato al processo sul rapimento Gancia che l’obiettivo iniziale era sequestrare Andreotti e non Aldo Moro. Durante l’udienza a Milano, Franceschini ha condiviso dettagli sulla pianificazione, senza fare ipotesi o commenti sulle motivazioni. La testimonianza si concentra sui fatti e sulle intenzioni dichiarate dai protagonisti dell’epoca, senza entrare nel merito delle ragioni politiche o delle conseguenze.

Milano, 10 marzo 2026 – Il racconto di Alberto Franceschini, uno dei fondatori delle Brigate Rosse morto a Milano ad aprile dell'anno scorso, "è di considerevole importanza" anche nel processo in corso ad Alessandria sui fatti della Cascina Spiotta "in quanto evidenzia come in occasione della decisione e della messa in opera di operazioni importanti, quali sequestri di persona, tutti i componenti del nucleo dirigenziale dell'organizzazione decidessero gli obiettivi, approvassero l'azione e anche fossero in parte coinvolti".

