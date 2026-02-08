Cancellato il concerto di Neil Young a Villa Manin

Questa mattina è arrivata l’ufficialità: il concerto di Neil Young a Villa Manin, in Friuli Venezia Giulia, è stato cancellato. Il tour europeo del cantante canadese non si terrà più, e l’appuntamento del 16 luglio a Codroipo salta definitivamente. La notizia ha lasciato delusi molti fan che aspettavano da tempo questa data.

Niente concerto a Villa Manin di Codroipo per Neil Young. È ufficiale la cancellazione del tour europeo del cantante, che avrebbe fatto tappa anche in Friuli Venezia Giulia il prossimo 16 luglio, uno degli appuntamenti musicali più attesi dell’estate.L’annullamento riguarda tutte le date europee.🔗 Leggi su Udinetoday.it Approfondimenti su Neil Young Pooh il 18 luglio 2026 in concerto a VILLA MANIN Il 18 luglio 2026, i Pooh si esibiranno in concerto a Villa Manin, in occasione del loro sessantesimo anniversario. Neil Young, la leggenda Neil Young, icona della musica rock e folk, ha lasciato un'impronta indelebile nella storia musicale mondiale. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Neil Young Argomenti discussi: ALTER BRIDGE concerto di Roma cancellato; ALTER BRIDGE: annullato il concerto di Roma. La band attesa domani a Bergamo; Neil Young ha cancellato tutte le date del suo tour europeo; Cancellato il tour dei Twisted Sister, Dee Snider ha l’artrosi e non può più esibirsi. C’è la bandiera palestinese sul palco, gli Earth annullano il concerto a BolognaÈ successo ieri sera al TPO. La colpa per il leader del gruppo Dylan Carlson è del centro sociale che «mette la politica al di sopra della musica» ... rollingstone.it Cancellato il tour dei Twisted Sister, Dee Snider ha l’artrosi e non può più esibirsiIl cantante: «Non conosco un altro modo di fare rock. Rallentare per me è inaccettabile. Preferisco andarmene che essere l’ombra di me stesso». Il futuro della band verrà chiarito nelle prossime setti ... rollingstone.it Neil Young: sipario chiuso sul tour europeo 2026 Dopo i recenti trionfi sul Pyramid Stage di Glastonbury e al BST Hyde Park, l’icona del folk rock Neil Young ha inaspettatamente annunciato la cancellazione dell'intero tour estivo che avrebbe dovuto attraversa facebook Bowie scienziato pazzo che fa apparire la “donna esplosiva” Tina Turner, Madonna che viaggia nel tempo, Glenn Frey che alza i pesi, Michael Jackson che cambia ‘Billie Jean’ per la Pepsi. E Neil Young che s’arrabbia x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.