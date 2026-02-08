Cancellato il concerto di Neil Young a Villa Manin

Questa mattina è arrivata l’ufficialità: il concerto di Neil Young a Villa Manin, in Friuli Venezia Giulia, è stato cancellato. Il tour europeo del cantante canadese non si terrà più, e l’appuntamento del 16 luglio a Codroipo salta definitivamente. La notizia ha lasciato delusi molti fan che aspettavano da tempo questa data.

Niente concerto a Villa Manin di Codroipo per Neil Young. È ufficiale la cancellazione del tour europeo del cantante, che avrebbe fatto tappa anche in Friuli Venezia Giulia il prossimo 16 luglio, uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'estate.L'annullamento riguarda tutte le date europee.

