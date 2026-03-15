Neil Young | nuovo disco e tour 2026 cancellato

Neil Young ha comunicato di tornare in studio per registrare un nuovo album con i Chrome Hearts, con otto brani dedicati ai temi di vita e amore. Tuttavia, ha anche annunciato che il tour previsto per il 2026 è stato cancellato. La registrazione del disco è prevista senza ulteriori dettagli sui tempi, mentre la cancellazione del tour riguarda tutte le date programmate.

Neil Young ha annunciato il ritorno in studio per registrare un nuovo disco con i Chrome Hearts, confermando la creazione di otto nuove canzoni incentrate su vita e amore. L’artista, pur mantenendo una posizione politica dura contro l’amministrazione Trump, ha deciso di cancellare il tour europeo previsto per l’estate 2026, includente tappe italiane, per ascoltare le esigenze del proprio corpo dopo un intenso Love Earth Tour 2025. La decisione arriva mentre il cantautore, ormai ottantenne, esprime profondo dolore per lo stato attuale della politica americana, definendola come un programma televisivo deprimente. Nonostante la critica ferale rivolta al presidente, il creativo si sposta ora sulla produzione artistica pura, lasciando da parte gli scontri ideologici nel processo di registrazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Neil Young: nuovo disco e tour 2026 cancellato Articoli correlati Leggi anche: Cancellato il concerto di Neil Young a Villa Manin Neil Young cancella il tour europeo: saltano anche i due concerti italiani previsti a luglio 2026Neil Young cancella il tour europeo 2026 con i Chrome Hearts: annullate anche le due date italiane a Lucca e Codroipo. Neil Young - BIG CRIME ORIGINAL Aggiornamenti e notizie su Neil Young Temi più discussi: Neil Young torna in studio con i Chrome Hearts e attacca Trump: Il peggior presidente della storia; Neil Young è al lavoro su un nuovo album; Neil Young: Abbiamo il peggior presidente nella storia del nostro Paese; The Notwist - News from Planet Zombie. Trump è il peggior presidente della storia: Neil Young sta registrando il nuovo discoCon un post in cui ha attaccato ancora il presidente degli Stati Uniti, il cantautore ha annunciato di aver già registrato otto nuovi brani con i Chrome Hearts ... msn.com L’8 dicembre esce un nuovo disco di Neil YoungAd agosto Neil Young aveva pubblicato Chrome Dreams, un album perduto di 12 canzoni registrate tra il 1974 e il 1976. Ora, l’8 dicembre, torna sulla scena discografica con l'LP Before And After, ... rockol.it Il 13 marzo 2007 la Reprise pubblicava l'album "Live At Massey Hall 1971" di Neil Young. .... Dischi da leggere: https://amzn.to/4cacfG2 facebook L’ #11marzo del 1972 l'album “Harvest” di Neil Young arriva al primo posto in America, soppiantando “American Pie” di Don McLean #almanaccomercury #NeilYoung #Harvest x.com