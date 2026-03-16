quotazioni del petrolio senza freni schizza alle stelle il prezzo dei carburanti con il diesel che arriva ai massimi da quattro anni

Da quando è iniziata la guerra in Iran, i prezzi del petrolio continuano a salire senza sosta, portando i costi dei carburanti alle stelle. Il diesel raggiunge i livelli più alti da quattro anni, mentre le quotazioni del petrolio si mantengono in costante aumento. Questa escalation si verifica quotidianamente e coinvolge direttamente il mercato dei carburanti.

Come accade da quand’è iniziata la guerra in Iran, ormai quotidianamente assistiamo all’aggravarsi del cosiddetto fenomeno del “caro carburanti”. In una spirale rialzista da cui non si vede uscita, anche oggi si assiste al prezzo della benzina che sale e di quello de l diesel che cresce con addirittura maggior vigore. Dietro la corsa dei prezzi c’è la tensione in Medio Oriente, accesa dall’attacco coordinato di Stati Uniti e Israele contro l’Iran, che continua da sedici giorni e che ha portato alla chiusura dello Stretto di Hormuz, dando il via a una crisi energetica globale, mandando in fibrillazione i mercati. Il caro carburanti è un’emergenza con il diesel ai massimi da quattro anni. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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