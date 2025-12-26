Olly menzionato dal New York Times Balorda Nostalgia è tra le più grandi hit del 2025

Olly nominato dal «New York Times»: «Balorda Nostalgia» è tra le più grandi hit del 2025 in Italia - Il cantautore è tra i pochi italiani ad essere stato menzionato dal prestigioso quotidiano che ha ricordato anche il numero di streaming fatti dal brano ... msn.com

Il New York Times cita Olly e “Balorda Nostalgia” come uno tra i brani più importanti del 2025 - Il cantautore genovese, come in passato i Måneskin e Angelina Mango, è finito nel recap del quotidiano statunitense ... ilsecoloxix.it

#Olly nominato dal « #NYTimes»: «Balorda Nostalgia» è tra le più grandi hit del 2025 in Italia Il cantautore è tra i pochi italiani ad essere stato menzionato dal prestigioso quotidiano che ha ricordato anche il numero di streaming fatti dal brano x.com

TRE ARTISTI CHE HANNO FATTO LA DIFFERENZA NEL 2025 Vincono Olly, Achille Lauro e Giorgia Il 2025, almeno in musica, ha detto una cosa chiarissima: il pubblico italiano premia ancora chi sa emozionare davvero. In un’epoca di hit costruite a tavolino, - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.