Olly menzionato dal New York Times Balorda Nostalgia è tra le più grandi hit del 2025

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Olly è stato menzionato sul New York Times, dove Balorda Nostalgia, la canzone con cui ha vinto il Festival di Sanremo lo scorso anno, è stata considerata una delle più grandi hit del 2025. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

