Il New York Times cita Olly la sua Balorda Nostalgia è tra le più grandi hit italiane del 2025

Il New York Times ha recentemente elogiato Olly ( Federico Olivieri ), definendo il sua canzone Balorda Nostalgia – vincitrice della scorsa edizione del Festival di Sanremo – una delle tracce più influenti del 2025. Nell'articolo che riepiloga i protagonisti dell'anno per ogni nazione, il quotidiano statunitense ha posto l'accento sulla carriera del cantautore ligure, sottolineando l'aspetto autobiografico della sua rock ballad e il successo straordinario: oltre 121 milioni di ascolti solo su Spotify. La vittoria al Festival di Sanremo . Il prestigioso quotidiano statunitense ricorda anche la vittoria di Olly alla kermesse sanremese, con il brano che ha conquistato sia il pubblico che la giuria, portandolo in cima alle classifiche italiane.

