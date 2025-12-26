Che fine ha fatto Joao Mario alla Juve | bocciato da Tudor e Spalletti ha giocato mezz'ora in due mesi

La Juventus è pronta a liberarsi di Joao Mario bocciato prima da Tudor e poi da Spalletti. L'ex Porto è uno dei giocatori in uscita nonostante il suo arrivo l'estate scorsa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Joao Mario Juve, che fine ha fatto il portoghese!? Dentro al momento in bianconero e quel retroscena di Pedullà sullo scambio con Alberto Costa…

Leggi anche: Alberto Costa, il retroscena: Tudor lo preferiva a Joao Mario! Perché il tecnico alla fine ha dovuto accettare lo scambio

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Gli scalatori del ranking: Brooksby non si batte!; Centinaia di bambini ricevono le donazioni raccolte durante la campagna Natale solidale 2025 di Portos do Paraná.; Joao Mario, con la Juve è già finita?; Next Gen Finals 2025, ci siamo: la guida completa con gironi, programma, quote e tutte le informazioni.

Joao Mario lascia la Juventus già a gennaio? Il futuro del portoghese e le possibili mosse dei bianconeri sul mercato - Arrivato in estate dal Porto nello scambio con Alberto Costa, fin qui non ha mai trovato spazio con Spalletti: Joao Mario lascia la Juventus già a gennaio? msn.com