Che fine ha fatto Joao Mario alla Juve | bocciato da Tudor e Spalletti ha giocato mezz'ora in due mesi
La Juventus è pronta a liberarsi di Joao Mario bocciato prima da Tudor e poi da Spalletti. L'ex Porto è uno dei giocatori in uscita nonostante il suo arrivo l'estate scorsa. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Joao Mario Juve, che fine ha fatto il portoghese!? Dentro al momento in bianconero e quel retroscena di Pedullà sullo scambio con Alberto Costa…
Leggi anche: Alberto Costa, il retroscena: Tudor lo preferiva a Joao Mario! Perché il tecnico alla fine ha dovuto accettare lo scambio
Gli scalatori del ranking: Brooksby non si batte!; Centinaia di bambini ricevono le donazioni raccolte durante la campagna Natale solidale 2025 di Portos do Paraná.; Joao Mario, con la Juve è già finita?; Next Gen Finals 2025, ci siamo: la guida completa con gironi, programma, quote e tutte le informazioni.
Joao Mario lascia la Juventus già a gennaio? Il futuro del portoghese e le possibili mosse dei bianconeri sul mercato - Arrivato in estate dal Porto nello scambio con Alberto Costa, fin qui non ha mai trovato spazio con Spalletti: Joao Mario lascia la Juventus già a gennaio? msn.com
João Mario potrebbe lasciare la Juventus e approdare al Crystal Palace in questa finestra di mercato https://www.diretta.it/news/calcio-serie-a-joao-mario-e-in-uscita-dalla-juventus-e-viene-accostato-al-crystal-palace/0jaDsUve/ facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.