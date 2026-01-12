Fiorentina-Milan Longhi ha dubbi | Come mai Allegri ha tenuto in panchina un’ora Leao e Bartesaghi?

Bruno Longhi, giornalista ed ex telecronista, ha espresso dubbi sul match tra Fiorentina e Milan, commentando sul suo profilo X il pareggio delle due squadre. In particolare, ha sottolineato la scelta di Allegri di tenere in panchina per un’ora Leao e Bartesaghi, suscitando riflessioni sulla strategia adottata dal tecnico rossonero.

