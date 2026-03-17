Il Modena fermato dal maltempo Rinviata la partita di Catanzaro

La partita tra Catanzaro e Modena prevista per questa sera è stata ufficialmente rinviata a causa del maltempo. La decisione è stata presa nelle prime ore del pomeriggio, dopo che le condizioni meteorologiche hanno reso impossibile lo svolgimento dell'incontro. La partita non si disputerà e non sono state programmate nuove date.

Catanzaro-Modena questa sera non si giocherà. La notizia era nell’aria già dalla tarda mattinata di ieri, quando da Catanzaro cominciavano ad arrivare notizie poco rassicuranti sul peggioramento delle condizioni meteo, con una pioggia incessante che batteva la Calabria già da un paio di giorni, tanto che la squadra giallorossa era stata costretta a spostarsi, per la rifinitura, dal campo di San Floro che risultava completamente allagato, e per questo motivo aveva dovuto annullare la consueta conferenza stampa della vigilia di mister Aquilani. Nel primo pomeriggio il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita, dopo che aveva già disposto la chiusura... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il Modena fermato dal maltempo. Rinviata la partita di Catanzaro Articoli correlati Calcio, allerta maltempo: rinviata Catanzaro-ModenaModena, 16 marzo 2026 – La partita di calcio Serie B Catanzaro-Modena, in programma il 17 marzo a Catanzaro è stata rinviata causa allerta maltempo. Il maltempo non molla, rinviata per impraticabilità di campo la partita Nuova Igea Virtus-RegginaUn acquazzone si è abbattuto su Barcellona Pozzo di Gotto poco prima dell'inizio della gara. Una raccolta di contenuti su Modena fermato Temi più discussi: Modena. Trasfertista tenta una truffa ai danni di una coppia di anziani: intercettato e arrestato dalla Polizia di Stato. Emesso foglio di via obbligatorio da Modena per quattro anni - Questura di Modena | Polizia di Stato; Modena, nasconde l'hashish tra i capelli ma viene tradito da una segnalazione al 112: arrestato 27enne; Finto carabiniere deruba e spintona un'anziana a Modena: 27enne arrestato dopo la fuga; Si finge carabiniere e truffa anziana a Modena: arrestato 27enne casertano. Modena fermato dal palo, il Cesena si difende e si tiene stretto il punto: derby a reti biancheAl Braglia un derby tutt'altro che entusiasmante, il Cesena si limita a difendersi e torna in Romagna con un punto. I canarini possono recriminare per un palo di Gerli ... cesenatoday.it Modena - Cesena 0-0 | Il derby non si sblocca, canarini fermati dal paloUn gran tiro di Gerli si stampa sul legno all'81'. I canarini dominano ma non riescono a superare il muro del Cesena e stagnano nel pareggio con giocate offensive prevedibili, lente e poco precise. Do ... modenatoday.it https://lamilano.it/modena/modena-guida-senza-patente-e-senza-assicurazione-30enne-fermato-dalla-polizia-locale/ - facebook.com facebook