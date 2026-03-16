Calcio allerta maltempo | rinviata Catanzaro-Modena

La partita di calcio tra Catanzaro e Modena, prevista per il 17 marzo, è stata rinviata a causa di un’allerta maltempo che ha colpito la zona di Catanzaro. La decisione è stata presa dalle autorità sportive in considerazione delle condizioni meteo previste per il giorno successivo. La partita non si giocherà come programmato e verrà riprogrammata in un’altra data.

Modena, 16 marzo 2026 – La partita di calcio Serie B Catanzaro-Modena, in programma il 17 marzo a Catanzaro è stata rinviata causa allerta maltempo. La decisione in seguito ad una specifica ordinanza del sindaco a seguito dell’allerta meteo nella provincia Calabrese. La partita è stata rinviata a data da destinarsi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Calcio, allerta maltempo: rinviata Catanzaro-Modena Articoli correlati Allerta meteo, il maltempo blocca il campionato: ufficiale, rinviata una partita“Non è possibile assicurare in modo sufficiente la sicurezza di giocatori, tifosi e personale all’interno e nei pressi dello stadio” Il maltempo si... Calabria: Maltempo, Allerta Arancione su Cosenza e Catanzaro. Rischio Nubifragi e Esondazioni nelle Prossime 24 Ore.Calabria Arancione: Maltempo in Arrivo su Cosenza e Catanzaro La Calabria è in allerta meteo arancione per le prossime due giornate, con previsioni... Contenuti utili per approfondire Calcio allerta maltempo rinviata... Argomenti discussi: Allerta meteo per la giornata domani, disposta la chiusura del Negrotto di Serra Riccò: ufficiali tre gare rinviate. Calcio, allerta maltempo: rinviata Catanzaro-ModenaModena, 16 marzo 2026 – La partita di calcio Serie B Catanzaro-Modena, in programma il 17 marzo a Catanzaro è stata rinviata causa allerta maltempo. La decisione in seguito ad una specifica ordinanza ... ilrestodelcarlino.it Maltempo in Calabria, Catanzaro-Modena rinviata a data da destinarsiCatanzaro-Modena è stata rinviata a data da destinarsi. La gara valida per la 31ª giornata, in programma domani alle 20.00, è stata. m.tuttomercatoweb.com