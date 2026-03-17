Un post sui social ha sollevato dubbi tra gli utenti riguardo alle presunte nozze di Antonino Spinalbese, ex di Belen, con una donna di nome Rodriguez. La notizia ha fatto scalpore online, dove molti si sono interrogati sulla veridicità dell’annuncio. Fino a questo momento, nessun comunicato ufficiale ha confermato o smentito la circostanza. La vicenda continua ad essere al centro dell’attenzione degli utenti.

"Ci siamo sposati ma non lo sa nessuno". Antonino Spinalbese, ex di Belen Rodriguez con cui ha avuto la figlia Luna Marì, ha pubblicato una foto insieme alla nuova compagna Aihnoa Foti Rodriguez, stesso cognome, fascino simile ma nessuna parentela con la precedente compagna. Antonino Spinalbese è diventato famoso proprio grazie la relazione con la showgirl argentina. L'hair stylist ha così partecipato al Grande Fratello e allo sfortunato reality The Couple, condotto da Ilary Blasi e chiuso in anticipo per i bassi ascolti fatti registrare. Una volta terminata la relazione con Belen Rodriguez, Spinalbese ha avuto un approccio più riservato alla sua vita sentimentale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il mistero delle presunte nozze di Antonino Spinalbese, ex di Belen, con una Rodriguez

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