Durante le elezioni americane, l’ex presidente ha ottenuto un risultato che ha avuto ripercussioni sull’Europa, portando alla ribalta la questione della destra tecnocratica. La sua strategia ha trasformato il dibattito politico europeo, rendendo il tema più centrale e acceso rispetto al passato. Questa svolta ha coinvolto diverse fazioni politiche e ha contribuito a ridefinire il rapporto tra le istituzioni continentali e la scena internazionale.

Ricordo che ai tempi delle elezioni in America, tra Donald e Kiavala (suona meglio di Kamala) Harris, mi schierai al 100% con il biondone. Nella sua precedente legislatura, l’amichetto di Epstein fu il primo Presidente a non lanciare una bomba, aveva degli ottimi rapporti con Putin e metteva vagina e soldi al primo posto. La Harris e i Democratici, tra frociaggini varie, cancell culture e il desiderio di conquistare Mosca, mi spaventavano non poco. Mai però avrei pensato che il Tycoon riuscisse nel più impossibile dei miracoli: fare a pezzi l’egemonia degli Stati Uniti e ricompattare un’Europa che tutti, io per primo, davamo per moribonda. Non che la Von Der Leyen sia rinsavita, sia chiaro, ma mai avrei immaginato che tutti i Paesi europei in coro dicessero “no” alla richiesta di aiuto americana in Iran. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Il miracolo firmato Donald Trump: rendere l’Europa maggiorenne e condannare a morte la destra tecnocratica

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