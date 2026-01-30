IndyCar Washington DC entra nel calendario 2026 Firmato l’ordine esecutivo di Donald Trump

La IndyCar torna a correre nel cuore degli Stati Uniti. Per il 2026, il calendario si arricchisce di una tappa a Washington D.C., confermata dall’ordine esecutivo firmato dall’ex presidente Donald Trump. La gara si terrà tra le strade della capitale, portando di nuovo le monoposto in un contesto diverso rispetto alle piste tradizionali. È la prima volta in anni recenti che la serie attraversa questa zona, aprendo nuove possibilità per gli appassionati e gli organizzatori.

La stagione 2026 della NTT IndyCar Series avrà una competizione extra tra le strade di Washington D.C.  Roger Penske è riuscito nell’obiettivo, l’annuncio è stato effettuato alla Casa Bianca dopo una firma di un ordine esecutivo da parte del Presidente degli Stati Uniti D’America Donald Trump. L’evento, all’intenro di un tracciato non permanente all’intero di  Washington D.C, si terrà nel weekend del 23 agosto e celebrerà il 250mo anniversario dell’indipendenza degli Stati Uniti d’America. La corsa sarà gestito dall’IndyCar in coordinamento con una task force che vedrà coinvolti il Dipartimento dei Trasporti degli Stati Uniti, il Dipartimento degli Interni degli Stati Uniti e l’Ufficio Esecutivo del Sindaco di Washington, D. 🔗 Leggi su Oasport.it

Tempo di lettura: 3 minutiLo slot in calendario rimasto vuoto ad agosto sarà riempito dalla gara nella capitale statunitense, per celebrare i 250 anni d'indipendenza. p300.it

