Donald Trump attacca la famiglia Kennedy dopo la morte della nipote di JFK Tatiana Schlossberg
In un momento di lutto per la famiglia Kennedy, con la perdita di Tatiana Schlossberg, Donald Trump ha pubblicato sui social media commenti critici rivolti alla famiglia. La vicenda ha attirato l’attenzione sui rapporti tra le due figure pubbliche, sottolineando le tensioni e le diverse sensibilità emerse nel contesto di un evento così delicato.
Mentre i Kennedy piangevano la prematura scomparsa di Tatiana Schlossberg, figlia di Caroline Kennedy e nipote del presidente John Fitzgerald Kennedy, Donald Trump ha utilizzato i social media per condividere post che prendono in giro la famosa famiglia. La figlia di mezzo dell’erede della celebre dinastia americana e di suo marito, Edwin Schlossberg, si è spenta martedì 30 dicembre, a soli trentacinque anni, poco più di un mese dopo aver reso pubblica la propria diagnosi di leucemia mieloide acuta. A dare la notizia sono stati gli account social della JFK Library Foundation, a nome dei membri della famiglia della donna, tra cui il marito, il dottor George Moran, e i loro figli, i piccoli Edwin e Josephine. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
