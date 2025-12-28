Kate Middleton e quegli orecchini Cartier a Natale | il dettaglio fashion che parla ancora di Diana

Durante il Natale a Sandringham, Kate Middleton ha scelto di indossare orecchini Cartier che richiamano un ricordo importante. Un dettaglio sottile, ma carico di significato, che parla di eleganza discreta e di un legame con la memoria di Diana. Un gesto che dimostra come anche piccoli accessori possano comunicare molto, mantenendo sobrietà e raffinatezza in occasioni formali.

Natale a Sandringham, cappotti perfetti, sorrisi controllati e. un dettaglio minuscolo ma potentissimo. Kate Middleton si è presentata alla tradizionale passeggiata natalizia con un paio di orecchini Cartier Trinity da circa 4.000 dollari, e no: non è stata una scelta casuale. Kate Middleton e gli orecchini Cartier Trinity: il dettaglio jewerly che richiama Lady Diana. A colpire non è stato tanto il look nel suo insieme (impeccabile, come sempre), quanto gli orecchini: piccoli cerchi della collezione Cartier Trinity, in oro bianco, giallo e rosa intrecciati insieme. Un design pulito, elegante, quasi “easy”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

