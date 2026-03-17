Il Mattino | Napoli il caso Lukaku | tra panchine e voglia di rivincita

Da napolipiu.com 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Napoli, il caso Lukaku coinvolge il club e l’attaccante, che si trova spesso in panchina e manifesta la volontà di tornare in campo. La situazione ha attirato l’attenzione dei media, con discussioni che si concentrano sulle decisioni tecniche e sulla sua voglia di rivalsa. La questione resta aperta, mentre il giocatore si mantiene pronto per le prossime sfide.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. NAPOLI – Resistente, combattivo, ma oggi anche al centro di un enigma tecnico. Romelu Lukaku è diventato un vero e proprio caso nel Napoli di Conte. Come racconta Pino Taormina su Il Mattino, il centravanti belga vive un momento particolare: convocato, presente, ma sempre meno utilizzato. Secondo quanto riportato da Pino Taormina de Il Mattino, Lukaku non scende in campo con continuità dal 18 gennaio. Due mesi in cui il suo minutaggio è stato ridotto al minimo, con presenze sporadiche e spesso marginali. Una situazione che sorprende, considerando il peso specifico del giocatore e il suo passato recente. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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