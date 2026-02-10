Il Mattino | Napoli la Coppa come conferma | Conte sfida il Como tra dubbi assenze e voglia di autorevolezza
Il Napoli si prepara a sfidare il Como in Coppa, con molte assenze e qualche dubbio. La squadra di Conte vuole confermare il suo valore, ma ancora cerca la sua identità. La voglia di dimostrare di essere forte e autorevole spinge i partenopei a scendere in campo con determinazione.
"> Il Napoli campione d’Italia, oggi terzo in classifica, continua a trasmettere la sensazione di una squadra che ha ancora qualcosa da chiarire prima di tutto con sé stessa. Un bisogno costante di conferme, di spiegazioni, di dimostrazioni. La sfida di questa sera contro il Como, valida per i quarti di finale di Coppa Italia, diventa così molto più di una semplice partita a eliminazione diretta. Lo scrive Pino Taormina su Il Mattino, raccontando un ambiente che vive ogni appuntamento come un esame di maturità. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
Approfondimenti su Napoli Coppa
Napoli-Como di Coppa, Conte sfida Fabregas tra tensioni e turnover: McTominay va verso il forfait
Martedì sera il Napoli di Antonio Conte affronta il Como nei quarti di Coppa Italia.
Napoli-Milan apre la Supercoppa: Conte e Allegri tra assenze e dubbi
La Supercoppa Italiana 2025 prende il via a Riad con Napoli-Milan, una semifinale di grande rilievo.
Ultime notizie su Napoli Coppa
Argomenti discussi: Napoli, standing ovation per una studentessa di Scampia: Imparate ad essere tanti Giancarlo Siani; Napoli, la Giunta comunale approva un progetto di riqualificazione del Centro Direzionale; Napoli, lite tra tre clochard: uno di loro accoltellato; A Napoli la First Lego League Challenge: la competizione di STEM e robotica per studenti.
Napoli-Como, le probabili formazioni: che notte di CoppaIl Napoli campione d'Italia e terzo in classifica dà sempre l'impressione di avere qualcosa da dover capire, da dimostrare, da spiegare prima di tutto a sé stesso. E ... ilmattino.it
Al Maradona arriva il Como, Il Mattino recita: Napoli, una coppa che contaIn occasione della prima pagina di oggi, Il Mattino dedica come sempre un discreto spazio alla formazione di Antonio Conte. Questo è il titolo. tuttomercatoweb.com
America's Cup. Un servizio de Il Mattino di Napoli molto interessante per capire. Istruttivi anche i commenti che consigliamo di leggere sul post originale su @ilmattino.it #americascup #bagnoli #napoli facebook
Napoli vuole Euro 2032 Come riportato da "Il Mattino", alle ore 13 di oggi si terrà un incontro da remoto tra Comune di Napoli, rappresentato dalle figure del Sindaco Gaetano Manfredi e l'Assessore alle Infrastrutture Edoardo Cosenza, e i delegati della FIGC x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.