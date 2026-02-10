Il Mattino | Napoli la Coppa come conferma | Conte sfida il Como tra dubbi assenze e voglia di autorevolezza

Da napolipiu.com 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli si prepara a sfidare il Como in Coppa, con molte assenze e qualche dubbio. La squadra di Conte vuole confermare il suo valore, ma ancora cerca la sua identità. La voglia di dimostrare di essere forte e autorevole spinge i partenopei a scendere in campo con determinazione.

"> Il Napoli campione d’Italia, oggi terzo in classifica, continua a trasmettere la sensazione di una squadra che ha ancora qualcosa da chiarire prima di tutto con sé stessa. Un bisogno costante di conferme, di spiegazioni, di dimostrazioni. La sfida di questa sera contro il Como, valida per i quarti di finale di Coppa Italia, diventa così molto più di una semplice partita a eliminazione diretta. Lo scrive Pino Taormina su Il Mattino, raccontando un ambiente che vive ogni appuntamento come un esame di maturità. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

