Il Mattino | Napoli missione Juventus Torna Lukaku paura Neres

Il ritorno di Lukaku e la preoccupazione per Neres rappresentano le principali sfide di Napoli in vista delle prossime partite contro Juventus e Chelsea. Le recenti gare hanno evidenziato la necessità di affrontare con attenzione questi avversari, considerando le prestazioni e le strategie adottate. La squadra si prepara a mettere in campo le proprie forze, cercando di mantenere equilibrio e concentrazione per affrontare le sfide con determinazione.

"> Le sfide contro Juventus e Chelsea lo hanno risvegliato. Romelu Lukaku torna a sentire il richiamo del campo e risponde presente nel momento del bisogno. Come racconta Pino Taormina su Il Mattino, la lunga vigilia vissuta a Castel Volturno ha cambiato più volte il quadro fisico ed emotivo dell’attaccante belga, inizialmente aggregato al gruppo solo come spettatore nella trasferta di Copenaghen. Poi il cambio di passo. Nell’amichevole contro il Savoia, voluta da Conte soprattutto per testarlo, Lukaku ha deciso di ballare una volta entrato in pista. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

Napoli, missione Juventus: torna Lukaku, Neres koNapoli si prepara ad affrontare la Juventus con Lukaku in ripresa, mentre Neres è fuori causa.

