Le risorse e le rotte commerciali stanno modificando gli equilibri geopolitici attuali. Un’analisi recente evidenzia come i materiali, fondamentali per l’industria e la tecnologia, abbiano influenzato le strategie di molti paesi. La storia dell’umanità si può interpretare anche attraverso i beni che hanno plasmato il suo progresso, con i flussi di risorse che continuano a ridefinire le relazioni internazionali.

La storia dell’umanità può essere letta anche come la storia dei materiali che ne hanno determinato lo sviluppo. Nella preistoria la pietra ha segnato le prime fasi della civiltà; poi sono arrivati il rame, il bronzo – nato dall’unione di rame e stagno – e successivamente il ferro, che ha rivoluzionato strumenti, armi e organizzazione delle società. Con la rivoluzione industriale il baricentro si è spostato ancora: carbone, acciaio e petrolio hanno alimentato l’industrializzazione e la crescita economica del mondo moderno. Oggi siamo entrati in una nuova fase. I materiali strategici non sono più soltanto le fonti energetiche tradizionali, ma le cosiddette terre rare e i minerali critici, indispensabili per tecnologie digitali, batterie, semiconduttori, difesa e transizione energetica. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Così risorse e rotte ridisegnano la geopolitica. L’analisi di Billi

