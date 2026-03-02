Hormuz nel mirino petrolio e gas a rischio | lo shock energetico dal Golfo riapre la partita sulla sicurezza delle rotte globali

Le tensioni nel Golfo di Hormuz portano a un rallentamento dei transiti di petrolio e gas, mettendo a rischio circa il 20% del GNL mondiale. Attacchi e tensioni nella regione hanno causato un aumento dei prezzi e preoccupazioni per la sicurezza delle rotte energetiche globali. L’Europa si trova vulnerabile di fronte a questa situazione, mentre i mercati energetici monitorano con attenzione gli sviluppi in zona.

Lo Stretto di Hormuz non è formalmente chiuso. Ma nei fatti è come se lo fosse a metà. Gli attacchi alle petroliere, l’innalzamento del rischio assicurativo e l’escalation regionale stanno già producendo un effetto concreto: traffico ridotto, rotte deviate, navi ferme in attesa. Il mercato ha reagito immediatamente. Il prezzo del petrolio ha superato gli 80 dollari al barile e la volatilità è tornata ai livelli delle grandi crisi. Hormuz rappresenta uno snodo cruciale per Arabia Saudita, Emirati, Kuwait, Iraq e soprattutto Qatar, tra i principali esportatori mondiali di Gnl. Proprio il gas naturale liquefatto qatariota è diventato centrale per l’Europa dopo il ridimensionamento delle forniture russe. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Guerra in Iran, il nodo di Hormuz e il rischio di uno shock energetico globale“Alcune petroliere sono ancora in transito, ma la maggior parte si è fermata prima di raggiungerlo, o ha fatto inversione di rotta”, ha scritto...

