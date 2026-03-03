La fan vince una vacanza di lusso a Dubai con la sua influencer preferita il giorno dopo piovono droni | Viaggio indimenticabile purtroppo – Il video

Una follower di un'influencer di Civitavecchia ha vinto una vacanza di lusso a Dubai, descrivendo l'esperienza come indimenticabile. Il giorno dopo, tuttavia, sono arrivati dei droni, segnando un imprevisto durante il soggiorno. La stessa influencer ha commentato la situazione, sottolineando che la viaggiatrice sta bene, anche se l'evento ha cambiato i piani.

«Sta bene. Purtroppo sarà una vacanza indimenticabile». Basterebbero queste poche parole di Carlotta Mondelli, influencer da oltre 200 mila follower originaria di Civitavecchia, a riassumere l’ironia della sorte toccata a una sua follower. Quello che doveva essere il “viaggio della vita” per una fortunata ragazza, estratta per un soggiorno da mille e una notte a Dubai, si è trasformato in una cronaca di guerra in diretta Instagram. La sua ospite è passata dai selfie a bordo piscina in una villa da 150 mila euro a settimana a Palm Jumeirah, dove proprio nei giorni scorsi un albergo è stato colpito dai missili di Teheran, alle allerte governative che lampeggiano sugli smartphone, ordinando di non uscire di casa mentre i caccia sfrecciano nel cielo. 🔗 Leggi su Open.online

Influencer rapita in pieno giorno in Messico, il video choc dell’agguato: La Nicholette sparita dopo l’imboscataUn rapimento in pieno giorno, ripreso dalle telecamere, che ha scosso il Messico e il mondo dei social.

Spotify fa il bilancio dopo Sanremo 2026: Samurai Jay con la sua “Ossessione” è il più ascoltato, “Per sempre sì” di Sal Da Vinci è la canzone preferita all’esteroAl netto delle classifiche ufficiali del Festival di Sanremo 2026, cosa accade su Spotify? Se Sal Da Vinci con “Per sempre sì” ha trionfato sabato...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a La fan vince una vacanza di lusso a...

Discussioni sull' argomento Dicono che arriva in semifinale ma non vince mai. E invece Pegula trionfa a Dubai; Dubai: Nardi (lucky loser) ci prova ma vince Lehecka; Cuneo Volley è a Dubai: L'aria è pesante, ma stiamo tutti bene; Daniil Medvedev vince l’ATP di Dubai senza giocare. Forfait Griekspoor.

La fan vince una vacanza di lusso a Dubai con la sua influencer preferita, il giorno dopo piovono droni: «Viaggio indimenticabile, purtroppo» - Il video x.com

Big Mama lancia un appello da Dubai dopo il dirottamento del suo aereo nel deserto. “Siamo terrorizzati, sentiamo i missili sulla testa”. Cosa sta accadendo - facebook.com facebook