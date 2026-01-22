Giornalisti | è morto Giuliano Taddei fra i primi protagonisti delle tv locali Indimenticabile la sua Enne come neve

Giuliano Taddei, tra i pionieri delle televisioni locali in Toscana, è scomparso oggi a Firenze. Figura nota per il suo lavoro nel settore, ha contribuito a definire l’evoluzione delle tv regionali, lasciando un segno significativo nel panorama giornalistico. L’Associazione Stampa Toscana e Ussi esprimono il loro cordoglio per questa perdita, riconoscendo l’importanza del suo ruolo nel giornalismo televisivo locale.

L'Associazione Stampa Toscana, attraverso il presidente Sandro Bennucci e tutti gli organismi dirigenti del sindacato dei giornalisti, e Franco Morabito insieme al Consiglio direttivo dell'Ussi toscano, esprimono profondo cordoglio per la morte, avvenuta oggi, 22 gennaio 2026, a Firenze, di Giuliano Taddei, uno dei primi giornalisti a dar vita ai programmi delle televisioni locali, che allora si chiamavano "tv libere", in Toscana e non solo. Fece storia il suo "Enne come neve", rubrica dedicata allo sci, diffusa anche a livello nazionale e, in molti casi, imitata L'articolo Giornalisti: è morto Giuliano Taddei, fra i primi protagonisti delle tv locali. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

