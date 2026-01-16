Il cantante 22enne ha preso una decisione importante che lo ha riportato tra i banchi di scuola Ecco i motivi e perché aveva lasciato gli studi

Il cantante italiano di 22 anni ha deciso di tornare a scuola per ottenere il diploma, dopo aver lasciato gli studi in passato. Questa scelta segna un passo importante nel suo percorso personale, motivato dalla volontà di completare la formazione e di affrontare nuove sfide. Di seguito, i motivi che lo hanno spinto a questa decisione e le ragioni della sua precedente interruzione degli studi.

B lanco torna a scuola. Il cantante 22enne ha deciso di riprendere gli studi per conseguire il diploma, che non ha ancora preso. Dopo lo stop, arrivato nel 2021 con la firma del suo primo contratto discografico, oggi è iscritto al Liceo delle Scienze Umane ed è molto determinato nel raggiungere il suo obiettivo. Il gesto di preghiera di Blanco: omaggio al super acuto della “regina” Giorgia X Leggi anche › Il riscatto di Blanco: canterà insieme a Mina in un duetto. da brividi Ecco perché Blanco ha deciso di tornare a scuola. «Il Blanco di prima aveva voglia di rivincita, voleva a tutti i costi dire: “ Io esisto ”. 🔗 Leggi su Iodonna.it

