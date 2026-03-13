L'Inter ha presentato un libro in edizione limitata che pesa 34 chili e costa 19mila euro

L'Inter ha annunciato l'uscita di un libro in edizione limitata, con un peso di 34 chili e un prezzo di 19mila euro. La pubblicazione, prevista per il 2026, celebrerà i 118 anni di storia del club. L'annuncio è stato diffuso attraverso i canali social della società.

Il club nerazzurro sui canali social ha reso noto che uscirà nel 2026 un libro che celebra i 118 anni di storia. Un libro che pesa 34 chilogrammi ed ha un costo notevolissimo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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