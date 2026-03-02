Israele ha lanciato attacchi contro il Libano, con un’incursione che ha coinvolto diverse zone del paese. Le operazioni militari sono state confermate da fonti ufficiali e si sono protratte nel corso della giornata. Il governo israeliano non ha escluso possibilità di un’invasione di terra, mentre le tensioni nella regione continuano ad aumentare. La situazione rimane sotto stretto monitoraggio da parte delle autorità.

Si allarga ulteriormente il conflitto in Medio Oriente. L’Idf risponde a razzi e droni lanciati da Hezbollah: decine di vittime, centinaia di feriti, decine di migliaia di civili in fuga dalle zone interessate dai raid. Si allarga ancora il conflitto in Medio Oriente scatenato dall’attacco di Israele e Stati Uniti all’Iran. È infatti scattata una nuova offensiva dell’Idf contro Hezbollah che, come ha spiegato una fonte della sicurezza di Tel Aviv al canale saudita Al-Hadath, «sarà ampia e completa» e «potrebbe includere un’invasione di terra». Decine di vittime, centinaia di feriti, decine di migliaia i libanesi in fuga dalle zone interessate dai raid. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Israele colpisce il Libano e non esclude l’invasione di terra

Libano, Israele colpisce obiettivi di Hezbollah e Hamas: il video degli attacchiL’aviazione israeliana ha colpito aree nel Libano meridionale e orientale che ospitano infrastrutture per i gruppi militanti Hezbollah e Hamas.

Leggi anche: Iran sotto attacco, Teheran risponde ai missili. Israele colpisce il Libano: oltre 30 morti a Beirut

L’attacco di Israele al Libano e l’impero americano al limite

Una raccolta di contenuti su Israele colpisce.

Temi più discussi: Usa-Iran, colloqui al limite: Israele teme la guerra e colpisce Hezbollah in Libano; Razzi di Hezbollah su Israele, l'Idf attacca il Libano: oltre 30 morti; L’Iran: non negoziamo con gli Usa. Nuovi attacchi di Teheran ai Paesi del Golfo. Israele colpisce in Libano:30 morti. Petrolio alle stelle; Iran, il conflitto si allarga: Israele colpisce il Libano. Teheran nega nuovi colloqui con Trump.

Guerra Israele-Iran, attacchi nel Golfo e raid in LibanoEsplosioni tra Israele e Paesi del Golfo, nuovo lancio di missili dall’Iran, Hezbollah apre il fronte libanese e un presunto drone colpisce la base RAF di Akrotiri. Le IDF rispondono con raid su Beiru ... panorama.it

Iran, il conflitto si allarga: Israele colpisce il Libano. In Kuwait schiantati aerei da guerra Usa. Teheran nega nuovi colloqui con TrumpAli Larijani smentisce nuovi colloqui nucleari con gli Usa mentre il conflitto si allarga: Hezbollah entra in guerra contro Israele, raid su Beirut e Haifa, esplosioni nel Golfo e tensione fino a Cipr ... dire.it

Poco fa sono risuonate le sirene in tutta Israele. Milioni di israeliani sono corsi nei rifugi. Mentre Israele colpisce comandanti del brutale regime iraniano, che hanno le mani sporche del sangue di migliaia di innocenti, il regime colpisce civili israeliani innocenti. facebook

Un missile iraniano colpisce un quartiere residenziale a Beit Shemesh, in Israele. Finora 9 vittime estratte dalle macerie. x.com