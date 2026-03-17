Il Gruppo Sebino ha annunciato l'acquisizione della Ave Antincendi, un'azienda specializzata nel settore antincendio. Con questa operazione, il gruppo rafforza la propria presenza nel Centro-Sud e amplia le proprie attività nel territorio. L'azienda si inserisce nel mercato locale attraverso questa acquisizione strategica, confermando l'interesse del Gruppo Sebino a consolidare la propria posizione nella regione.

Il Gruppo Sebino espande i propri confini e sceglie Jesi per consolidare la sua presenza nel Centro-Sud. Attraverso la controllata Sebino Service, il gruppo bergamasco ha acquisito la Ave Antincendi, storica realtà marchigiana con oltre cinquant’anni di esperienza e 12 dipendenti. Con questa operazione, Sebino arriva a contare 11 sedi in Italia, integrando una profonda conoscenza del territorio e manodopera qualificata. L’attuale titolare, Alioscia Brugiati, resterà alla guida della società garantendo continuità operativa: "Entrare a far parte del gruppo Sebino rappresenta per noi una evoluzione naturale. Ci permetterà di rafforzare ulteriormente le nostre competenze e di offrire servizi ancora più completi" ha dichiarato Alioscia Brugiati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Gruppo Sebino arriva in città: acquisita la Ave Antincendi

Articoli correlati

Il Gruppo Sebino acquisisce l’azienda marchigiana AVE AntincendiBergamo – Jesi (AN), 16 marzo 2026 – Il Gruppo Sebino rafforza la propria presenza sul territorio nazionale con l’acquisizione di AVE Antincendi,...

Leggi anche: Il gruppo Sebino acquisisce l’azienda marchigiana Ave Antincendi e consolida la presenza al Centro Sud

Tutto quello che riguarda Gruppo Sebino

Temi più discussi: Il Gruppo Sebino arriva in città: acquisita la Ave Antincendi; Il gruppo Sebino acquisisce l'azienda marchigiana Ave Antincendi e consolida la presenza al Centro Sud; Gruppo Sebino di Bergamo acquisisce Ave Antincendi di Jesi; Gruppo Sebino acquisisce Ave Antincendi e rafforza la presenza nelle Marche.

Gruppo Sebino di Bergamo acquisisce Ave Antincendi di JesiIl Gruppo Sebino (Bergamo) ha acquisito la Ave Antincendi, azienda di Jesi (Ancona) attiva da oltre cinquant'anni nel settore della sicurezza antincendio con 12 dipendenti. (ANSA) ... ansa.it

Gruppo Sebino acquisisce Ave Antincendi e rafforza la presenza nelle MarcheL’operazione amplia competenze e servizi nel settore della sicurezza antincendio Il gruppo Sebino, con sede a Bergamo, ha ufficializzato l’acquisizione di Ave Antincendi, storica azienda di Jesi attiv ... youtvrs.it

Gruppo Sebino di Bergamo acquisisce Ave Antincendi di Jesi. Strategia di crescita sul territorio nazionale, ad oggi 11 le sedi in Italia #ANSA x.com

Cerchi idee per il tempo libero Ecco alcuni dei prossimi eventi organizzati dalle Delegazioni e dai Gruppi FAI: Capriolo, Brescia | 14 febbraio – Il Gruppo FAI Sebino e Franciacorta propone una visita al castello-convento di Capriolo, che domina dall'alto l'int - facebook.com facebook