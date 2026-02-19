Decreto energia tutti i vantaggi per le famiglie e le imprese dal provvedimento del governo Meloni
Il governo Meloni ha approvato un nuovo decreto energia, per fronteggiare l’aumento dei prezzi causato dalla crisi ucraina. La misura mira a ridurre le bollette di famiglie e aziende, intervenendo con sussidi e agevolazioni fiscali. In concreto, il decreto prevede incentivi per l’utilizzo di energie rinnovabili e un taglio temporaneo delle tasse sui carburanti. Questa decisione mira a calmare l’impennata dei costi energetici, che sta colpendo duramente il bilancio di molte famiglie e imprese italiane. La legge entrerà in vigore nelle prossime settimane.
Il decreto energia appena approvato dal governo Meloni introduce tutta una serie di benefici per le famiglie e le imprese, volte a contenere l’aumento dei costi dovuto sempre alla instabilità geopolitica e alla guerra ancora in corso in Ucraina. I benefici nei dettagli. Il co-presidente di Ecr ed eurodeputato di Fratelli d’Italia, Nicola Procaccini, ha illustrato sui social nei contenuti i benefici del Decreto Energia con il quale il governo Meloni sosterrà famiglie e imprese. Ecco alcuni punti fondamentali del provvedimento: contributo aggiuntivo di 115 euro all’anno sulla bolletta elettrica per 2,7 milioni di famiglie vulnerabili che già percepiscono il bonus sociale pari a 200 euro annui. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
